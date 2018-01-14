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Buradasınız : » » TSK'nın son gözdesi 'Eşek arısı drone' havada engel tanımıyor

TSK'nın son gözdesi 'Eşek arısı drone' havada engel tanımıyor

TSK'nın terör operasyonlarında kullanmaya başladığı yeni nesil “Eşek arısı” drone teröristlerin kabusu haline geldi.

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TSKnın son gözdesi Eşek arısı drone havada engel tanımıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın nefes kesen tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip yayınlamıştı. O klipte askerin elinde küçük bir drone bulunuyordu.

İşte bu drone Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki yeni silahı. Adı "Eşek Arısı" olan mini drone dünyada sayılı ordu tarafından kullanıyor. 

Boyu 10 santimetre, ağırlığı ise yalnızca 18 gram olan yeni nesil drone,  küçücük gövdesinde tam 3 kamera taşıyor. Termal ve gece görüş kameraları teröristlerin yerini anında saptıyor.

Yüksek çözünürlüğe sahip üçüncü kamerayla da en net görüntü elde ediliyor. Adı Eşek Arısı ama ne sesi duyuluyor ne de radara yakalanıyor.

Mini bir helikopteri andıran Eşek Arısı’nın menzili 1,6 kilometre. 25 dakika havada kalabilen drone, çektiği fotoğraf ve videoları bin kilometre uzaklıktaki bir merkeze aktarabiliyor.

Bir Norveç firmasının ürettiği mini drone’lar havada engel tanımıyor. Yağmurda, karda hatta 12 kilometre hızla esen rüzgarda bile havada kalabiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, eşek arısı drone, eşek arısı
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