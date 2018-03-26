  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.965
    EURO 4.937
  • BIST 116420.34
    ALTIN 172.524
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'nın sınır hattına takviyesi sürüyor

TSK'nın sınır hattına takviyesi sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattını sürekli takviye ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKnın sınır hattına takviyesi sürüyor

Erzurum’dan gelen zırhlı askeri araçları taşıyan 50 tır, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınıra uğurlandı. 

Çeşitli askeri zırhlı araçları taşıyan tırların geçişleri sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erzurum Tankçı Taburu'ndan gelen 50 zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs, Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: zeytin dalı, suriye sınırı, erzurum, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER