TSK'nın sınır hattına takviyesi sürüyor

Erzurum’dan gelen zırhlı askeri araçları taşıyan 50 tır, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınıra uğurlandı.
Çeşitli askeri zırhlı araçları taşıyan tırların geçişleri sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Erzurum Tankçı Taburu'ndan gelen 50 zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs, Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.
Kaynak: İHA