  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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TSK'nın personel mevcudu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunduğu bildirildi.

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TSKnın personel mevcudu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın şubat başı itibarıyla personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde 201 general ve amiral, 25 bin 728 subay, 64 bin 655 astsubay, 47 bin 167 uzman erbaş ile 16 bin 18 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor.

Yükümlü personel mevcudunun 208 bin 515 olduğu üç kuvvetteki askeri personel sayısı, böylelikle 362 bin 284'e ulaşıyor.

Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 401 bin 199'a çıkıyor.

 

Etiketler: tsk personel mevcudu
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