TSK’nın intikali İdlib'in savaş mağduru ekonomisini canlandırıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem görevi için intikalinin ardından, Cilvegözü sınır kapısından tır geçişlerine kısıtlamanın hafifletilmesi, İdlib'deki bölge ekonomisini canlandırdı.

Bölgedeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle, 3 Ağustos'ta Babulheva sınır kapısından insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi yüklü tırlar dışında geçişler yasaklanmıştı.

TSK'nın 13 Ekim'de başlayan intikalinin ardından, 18 Ekim'de kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babulheva sınır kapısından Suriye'ye son iki haftadır yoğun şekilde elektronik, inşaat malzemesi, sıfır binek araçlar ve gıda ürünleri girişi oluyor.

Babulheva sınır kapısı müdürü Sacid Ebu Firas yaptığı açıklamada, "Cilvegözü sınır kapısından geçen ticari tırlar, Babulheva sınır kapısından ülkemize giriyor. TSK'nın intikali bölgeye istikrar getirecek." dedi.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından günlük yaklaşık 300 tırın Suriye'ye girdiğini söyleyen Ebu Firas, "Türkiye'den, Suriye'ye gönderilmesine yasak getirilen başta inşaat malzemeleri ve elektronik ürünlere yeniden izin verilmesi pazara hareket getirdi." ifadelerini kullandı.

İdlibli tüccarlardan Muhammed Vakas da, "Babulheva sınır kapısındaki kısıtlamanın kaldırılmasının ardından piyasa canlandı. Bölgedeki inşaat işleri yüzde 40 arttı." şeklinde konuştu.

TSK, Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 12 ateşkes gözlem noktası kuracak.

Hatay'ın karşısındaki İdlib ilinde, yerel sivil idare kayıtlarına göre 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus ve yaklaşık 1,3 milyon iç göçmen yaşıyor.

Kaynak: AA