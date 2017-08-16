TSK'nın 'il imamı' olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "il imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve TSK'nın "il imamı" olduğu öne sürülen İ.Ç'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ç, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.Ç, Sulh Ceza Hakimliğince, tutuklandı.

İ.Ç.'nin Kırklareli'nde Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir öğrenci yurdunun müdürlüğünü yaptığı belirtildi.