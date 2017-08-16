  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.527
    EURO 4.132
  • BIST 106933.57
    ALTIN 144.266
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'nın 'il imamı' olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

TSK'nın 'il imamı' olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın "il imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKnın il imamı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "il imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve TSK'nın "il imamı" olduğu öne sürülen İ.Ç'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ç, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.Ç, Sulh Ceza Hakimliğince, tutuklandı.

İ.Ç.'nin Kırklareli'nde Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir öğrenci yurdunun müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

Etiketler: kırklareli, fetö/pdy soruşturması, TSK'nın il imamı, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER