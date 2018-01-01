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Buradasınız : » » TSK'nın havadaki gözleri ilk kez görüntülendi

TSK'nın havadaki gözleri ilk kez görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında karada olduğu gibi hava unsurları da son teknolojiyi kullanarak 24 saat Suriye'deki hava sahasını denetliyor.

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TSKnın havadaki gözleri ilk kez görüntülendi

Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor.

15’inci Füze Üst Komutanlığı 1. Filo Komutanlığı’na bağlı 13’üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye’deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda üst bölgesi oluşturdu. 

Türkiye’de ilk kez görüntülenen 13’üncü Hawk Batarya Komutanlığında görevli birlikler, Suriye hava sahasındaki tüm hareketlilik, Suriye hava sahası üzerinden Türkiye’ye doğru yaklaşan uçaklar, hava araçları ile İHA’lar tespit ve gözetlemesi yapılıyor.

Birkaç saniye içerisinde hazır hale gelen sistem son teknolojik imkanları kullanarak Türkiye’ye tehdit olacak havadaki bütün konuşulu bulunan kadar havada füzelerle anında imha edebiliyor.

Suriye hava sahasındaki uçan ve Türkiye’ye yaklaşan herhangi bir hava anında entegre sistem ile hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Hava Kuvvetler Komutanlığı tarafından görülebiliyor.

13’üncü Hawk Batarya Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, uzman çavuş astsubay ve subaylar, yeni yıla Suriye sınırındaki birliklerinde Suriye hava sahasındaki gelişmeleri takip ederek girdi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: tsk, Terörle Mücadele, teröristler, suriye sınırı, insansız hava araçları, hawk batarya komutanlığı
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