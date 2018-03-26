TSK'nin baharatlarını hükümlüler hazırlayacak

Yaklaşık 350 hükümlünün bulunduğu cezaevinin 22 dönümlük arazisinde yetiştirilen biberler ile dışarıdan temin edilen baharatlar, atölyelerde hijyenik ortamda paketleniyor.

Cezaevleri, adliyeler, Adalet Bakanlığı iş yurtları ile kurum çalışanlarının ve vatandaşların da baharat ihtiyacını karşılayan cezaevinde hükümlüler, talebe yetişebilmek için aralıksız çalışıyor.

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mürsel Çakır, Kahramanmaraş denilince ilk akla gelenin dondurma, biber ve tarhana olduğunu söyledi.

İlk etapta cezaevlerinin ihtiyacını karşılamak için kurumun bahçesinde biber üretimine başladıklarını dile getiren Çakır, bu sayede hükümlülere de meslek edindirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çakır, biber üretiminin ardından baharat atölyesi kurduklarını kaydederek, hükümlülerin ürettiği ünlü Maraş biberini ve baharatları atölyelerinde hijyenik bir ortamda paketlediklerini anlattı.

Baharatları tüm cezaevlerine gönderdiklerini ifade eden Çakır, gıda güvenliği, kalite ve helal gıda sertifikalarını da aldıklarını kaydetti.

TSK ile protokol imzalayalanacak

Çakır, şimdi yeni bir heyecanla işe koyulduklarını ifade ederek, Mehmetçiğin biber ve baharat ihtiyacının da Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunca karşılanacağını söyledi.

"Genelkurmay Başkanlığı ile görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Fiyatta anlaşma sağlandı. Sadece protokol imzalayacağız. Mehmetçiğimizin baharatlarını da biber ihtiyacını da buradan göndereceğiz. Bu üretim başladığında kapasitemiz ikiye katlanmış olacak. Ordumuza yıllık 455 ton biber ve baharat vereceğiz. İnşallah burada üretim yapıp güvenilir biber ve baharatlarımızı askerimize yedireceğiz. İlk etapta vereceğimiz ürünler pul biber, kimyon, karabiber, nane ve kekikten oluşuyor."

Çakır, tek vardiyada yıllık 300 ton üretim yaptıklarını ve geçen yıl 2,5 milyon lira kar ettiklerini aktararak, fuarlarda halkın beğenisine de sunulan ürünlerine yoğun ilgi gösterildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA