TSK'nın Afrin'deki terör yuvalarını yerle bir ettiği anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının dün gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı.

Afrin'deki terör hedefleri, dün gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA/DHA