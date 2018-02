TSK'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İngilizce bilgilendirme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımlarda, 20 Ocak 2018 tarihinde bölgede ve Türkiye'nin sınırlarında istikrar ile güvenliği teminat altına almak için Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımlarda, Afrin bölgesinde DEAŞ, PYD-YPG/KCK/PKK teröristlerini etkisiz hale getirme, kardeş ve dost bölge halkını bu terörist örgütlerin baskısından koruma amacıyla başlatılan harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam saygıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. Maddesinde belirtilen Meşru Müdafaa Yasasının yanı sıra BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) özellikle terörizmle mücadeleyle bağlantılı 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin haklarının korunması çerçevesinde tatbik edildiği vurgulandı.

1. In order to ensure security and stability along our borders and in the region, “Operation Olive Branch” was launched by the Turkish Armed Forces on 20 January 2018, — TSK (@TSKGnkur) 7 Şubat 2018

Son dönemde harekatın meşruiyetini sorgulayan bazı kasıtlı dezenformasyon kampanyaları, yorum ve haberler yapıldığına dikkat çekilen paylaşımlarda, "Yalan ve iftiralara dayanan bu çabaların, terörist örgütler ve destekçileri tarafından yapıldığı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bu girişimlerin amacının, şeffaf şekilde tamamen meşru dayanaklarla yürütülen harekatın üzerine gölge düşürmek olduğu, bu eylemlerin bütünüyle görmezden gelinmesi gerektiği belirtilerek, harekatın planlanması ve tatbiki sırasında sadece teröristlerin, sığınaklarının, silah ve mühimmatlarının hedeflendiği bildirildi.

2. to neutralize PKK / KCK / PYD-YPG and DAESH terrorists in the Afrin region and to protect the friendly and brotherly people of that area from the oppression of these terrorist groups. — TSK (@TSKGnkur) 7 Şubat 2018

Sivil/masum insanların ve çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyetle tüm gerekli önlemlerin alındığına işaret edilen paylaşımlarda, daima tüm operasyonlarında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece teröristleri hedef aldığını, sivil ve masum insanların kesinlikle hedef olmadığı vurgulandı.

Yine daha önce başka yerlerde yapılan diğerleri gibi harekatta en başından bu yana dini, kültürel, tarihi ve arkeolojik öneme sahip yerler ile kamu tesislerinin TSK tarafından hedef seçilmediği ifade edilen paylaşımlarda, TSK tarafından vurulan tüm hedeflerin kayıt altına alındığı aktarıldı.

10. All targets hit by the Turkish Armed Forces are being registered. Within this framework, the utmost care is taken while paying the highest sensitivity in order not to harm the environment as well as the civilians. — TSK (@TSKGnkur) 7 Şubat 2018

Paylaşımlarda ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri ve Kara Atış Destek Birlikleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri cephanelik kullanılmadığına, bu tür cephaneliğin TSK'nin envanterinde var olmadığına dikkat çekildi.

TSK'nin paylaşımlarında, Zeytin Dalı Harekatı'nın, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk temelinde bölgede istikrar ve barışı temin etmek, DEAŞ dahil tüm terörist örgütlere karşı kararlılıkla ve başarıyla yürütüldüğü bildirildi.

