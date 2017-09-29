  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » TSK'dan Zap ve Avaşin-Basyan'daki PKK kamplarına hava harekatı

TSK'dan Zap ve Avaşin-Basyan'daki PKK kamplarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan'daki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

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TSKdan Zap ve Avaşin-Basyandaki PKK kamplarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

TSK tarafından gece Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında PKK tarafından kullanıldığı belirlenen silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Etiketler: tsk, terör operasyonu, PKK, hava harekatı
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