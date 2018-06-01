TSK'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin 107. yılı için nefes kesen klip

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetleri'nin 107. kuruluş yıl dönümü için bir klip hazırladı. Büyük beğeni toplayan klip, TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin çalışmalarından görüntülerle derlenen klip, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü mesajı ile birlikte yayınlandı.

Orgeneral Akar, "Hava Kuvvetlerimizin Kahraman ve Fedakâr Mensupları" sözleriyle başladığı mesajında "Bugün, asil Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki gücünün sarsılmaz simgesi Hava Kuvvetlerimizin 107’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar, 1 Haziran 1911 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin bu köklü kurumunun hava sahasının korunmasında ve terörle mücadeledeki payının büyüklüğüne değinerek, şunları söyledi:

"Hava sahamızın korunması başta olmak üzere, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekât ve operasyonlarda elde edilen üstün başarılarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışan ve onları destekleyen Hava Kuvvetlerimizin ve kahraman personelinin payı büyüktür.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz parçası ve müşterek harekâtın asli unsurlarından olan Türk Hava Kuvvetleri; millî ve temel değerlere bağlılığı, sahip olduğu kurum kültürü, 'önce görev' anlayışını benimsemiş nitelikli personeli ve millî sistemlerle perçinlenmiş harekât yetenekleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi yüksek bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Türk Hava Kuvvetlerinin 107’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz.https://t.co/E0AmVq4diMhttps://t.co/Is3HMxsYIu — TSK (@TSKGnkur) 1 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber