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TSK'dan Sincar ve Karaçok dağlarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin Karaçok dağı bölgesindeki terörist hedefleri bombaladı.

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TSKdan Sincar ve Karaçok dağlarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatın 25 Nisan'ın ilk saatlerinde yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyinin yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Bu bölgelerden Türkiye'ye sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler ile hudut karakollarına yönelik saldırılar yapıldığı kaydedildi.

Son olarak Diyarbakır’da "Tünel kazılarak yapılan" bir terör eyleminin de aynı bölgeden kaynaklandığı ifade edildi.

Terör yuvasına dönüşen Sincar Dağı ile Karaçok Dağı bölgelerine gece 2'de hava harekatı yapıldı.

Operasyonda belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. TRT Haber

Etiketler: tsk, sincar, karaçok dağları, PKK
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