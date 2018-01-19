TSK'dan PYD/YPG'nin taciz atışlarına anında karşılık

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA