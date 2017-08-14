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Buradasınız : » » TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

12 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bilidirldi.

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TSKdan Kandile hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 12 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "Söz konusu harekat ile ilgili olarak bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden, harekat neticesinde 13 teröristin etkisiz (ölü) hale getirildiği, 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir. Toplam 21 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedefin imha edildiği daha önce açıklanmıştı.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatı, terör operasyonu
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