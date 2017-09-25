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Buradasınız : » » TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terör örgütü barınaklarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

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TSKdan Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti. AA

Etiketler: tsk, terör örgütü, Irak, hava harekatı
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