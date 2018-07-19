TSK'dan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/UwnYJhDkcu