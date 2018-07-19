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TSK'dan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalında terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSKdan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.


 

Kaynak: AA

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