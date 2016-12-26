Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77028.47
    Altın: 127.985

Kapat
Buradasınız : » » TSK'dan ayrılan pilotlara istihdam imkanı

TSK'dan ayrılan pilotlara istihdam imkanı

29 Ekim 2016'dan önce ayrılan pilotların ve bin saat üzeri pilot uçuşu olan subayların TSK'da yeniden istihdamı için başvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapılabilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
TSKdan ayrılan pilotlara istihdam imkanı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak görevlendirilebilecek. 
 
Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.
 
Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak.
 
"Türk Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar ile Pilot Lisansına Sahip Diğer Sınıf Subaylarının Yeniden İstihdamı Başvuru Kılavuzu"na, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.
 
Etiketler: tsk, pilot, Hava kuvvetleri, milli savunma bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER