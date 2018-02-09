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Buradasınız : » » TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı

TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı

Türk savaş uçakları gece yarısı başlatılan hava harekatıyla Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri tam isabetle imha etti.

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TSKdan Afrindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi.

Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vurdu.

En az 6 hedef vuruldu

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı düzenlendi.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını doğruladı.

Bin 28 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, topçu birlikleri, sınır bölgesi, obüs, hatay, afrin
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