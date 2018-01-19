TSK'dan açıklama: PK/PYD-YPG bölgede çocukları zorla silah altına alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD-YPG bölgede çocukları zorla silah altına alıyor. Açıklamasında bulundu.
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