TSK'dan açıklama: 3 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bir askerin terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmada, bir askerin Kilis hudut bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin'ın kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda isabet alan tank civarında bulunan bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA