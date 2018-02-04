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Buradasınız : » » TSK'dan açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan açıklama: 2 asker şehit

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

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TSKdan açıklama: 2 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

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