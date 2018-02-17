TSK'dan açıklama: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA