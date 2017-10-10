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TSK'daki "kripto yapılanması" iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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TSKdaki &quot;kripto yapılanması&quot; iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik birinci dalga operasyon çerçevesindeki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından, 8'i tutuklu 19 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İncelenen iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 19 sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. 

Etiketler: tsk, kripto, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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