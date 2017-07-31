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TSK: Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava operasyonu düzenledi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava operasyonu düzenledi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.

Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: Zap bölgesi, tsk, terörist, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı
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