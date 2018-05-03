TSK, teröristlere ait drone'u düşürdü

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta, Güven Üs Bölgesi'ne güneyden yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürülerek, etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Zap’ta bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir drone, dronesavar ile düşürülmüştür. pic.twitter.com/qxSbSWdq2O — TSK (@TSKGnkur) 3 Mayıs 2018

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda ise tespit edilen mağara içinde bir AT-4 tanksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

