  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » TSK, teröristlere ait drone'u düşürdü

TSK, teröristlere ait drone'u düşürdü

Irak'ın kuzeyinden Güven Üs Bölgesi'ne yaklaşan teröristlere ait bir drone, dronesavar ile düşürüldü.

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TSK, teröristlere ait droneu düşürdü

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta, Güven Üs Bölgesi'ne güneyden yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürülerek, etkisiz hale getirildi.

 

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda ise tespit edilen mağara içinde bir AT-4 tanksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Irak, güven üs bölgesi, dronesavar, drone
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