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TSK: Sınırlarda bin 310 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 310 kişinin yakalandığını açıkladı.

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TSK: Sınırlarda bin 310 kişi yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 156 şahsın ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 8 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet cep telefonu, 4 adet kimlik, 2 adet sim kart, bir adet hafıza kartı ve 9 adet pasaport ele geçirildiği kaydedildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 13 şahsın ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 127 şahsın yakalandığı ifade edildi. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 6 şahsın güvenlik görevlilerince yakalandığı belirtildi. 

Kaynak: İHA 

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