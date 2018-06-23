TSK şehit düşen 3 kahraman askeri andı

Genelkurmay Başkanlığı'nın "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde 3 askerin kahramanlık hikayeleri anlatıldı.

Terörle mücadele şehidi Yunus Çelebi

Anma programını Öğretmen Albay Erhan Altunok sundu. Altunok şehitlerin hikayeleriyle ve okuduğu şiirle herkesi gözyaşlarına boğdu.

Kahramanlar Taburu'ndan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 11 Haziran'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı.

Balkan şehitleri düşmana vatanı bırakmadı

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler de unutulmadı. Onlardan biri Er Hüseyin'di.

“O yiğitlerden Hüseyin, Balkanlarda haritanın bizim yararımıza olması için çalışıp duruyorlardı. Cephede moral kaynağıydı kimi zaman kitap okuyor kimi zaman Kur’an okuyordu. Bir sabah vakti sesi duyulmadı. Herkes Hüseyin nerde diye birbirine sorarken acı haber tez yayıldı. Meğer bir gece evvel düşman hattının yarıp da Şehit düşenler arasında Hüseyin’de varmış.”

Er Kadir'in hikayesi duygulu anlar yaşattı

Er Kadir'in şehadet hikayesi de tüyleri diken diken etti. Askerlere su taşırken vurulan çocuğu kurtarırken şehit düştü.

“Siperleri döven düşman kuvvetleri artık hiç kimsenin sağ kalamayacağını düşünüyorlardı. Türk askeri oradaydı. Süngülerini takmışlardı dillerinde şehadet zerre kadar tereddüt etmiyorlardı. Bölüğe su dağıtan bir delikanlı vuruldu bir mermiyle bacağından Kadir fırladı yerinden ‘nasıl kıydınız çocuğa nasıl’ sırtladı Ali’yi sonra derin bir sessizlik ‘bari sen yaşa sen yiğidim’ dedi. Siperlerin arasına bırakıverdi. Bir kırbaç gibi sancı en son bıraktıktan sonra ‘kalk artık kalk hadi’ neredeyse yetişmişti siperlere Ali’yi kurtarmıştı ama kendini kurtaramamıştı.”

Kaynak: TRT Haber, İHA