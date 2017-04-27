  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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TSK: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Tunceli kırsalına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzileri ateş altına alındı. 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.AA

Etiketler: Tunceli, tsk, terörist, hava harekatı
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