TSK: NATO makamları Türkiye'den yazılı ve sözlü özür diledi

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te düzenlenen NATO tatbikatı sırasında, düşman hedefleri arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin hedef gösterilmesi sonrası Türkiye'nin tatbikatta bulunan 40 askeri süratle tatbikatten geri çağırılmıştı.

Skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

NATO Müşterek Harp Merkezi’ndeki skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanımız bugün Kanada'ya giderken konuya ilişkin şahsımı bilgilendirdi. Atatürk ve şahsımın düşman tablosu üzerinde yer aldığını ve askerlerimizi geri çekme kararı aldıklarını bildirdi. Bizde tabiki çekin, süratle çekin dedik." dedi.

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alındı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirterek, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin resmi internet sayfasından açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamada;

"Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen “Trident Javelin” tatbikatında görevli bir personel tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin temsili düşman ülke liderleri arasında gösterildiği ayrıca bir başka personel tarafından da tatbikat için kullanılan sosyal medya çevriminde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak temsili düşman kuvvetleri ile işbirliği yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunduğu, tatbikata katılan TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) personeli tarafından tespit edilmiştir. Durumun Genel Kurmay Başkanlığı’na intikal etmesi üzerine olayın kabul edilemez olduğu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilerek tatbikata katılan TSK personelinin tatbikattan derhal çekilmesi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından emredilmiştir. Sıralı NATO makamlarınca yaşanan olaydan duyulan üzüntü ve olayın kabul edilemez olduğu belirtilerek yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir." denildi.

TRT Haber