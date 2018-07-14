TSK Münbiç'te 14. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 14. devriye görevini, sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/rDqbe63q5A