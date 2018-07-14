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TSK Münbiç'te 14. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14. koordineli/bağımsız devriye görevini tamamladı.

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TSK Münbiçte 14. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 14. devriye görevini, sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

 


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, munbic, Genelkurmay Başkanlığı, devriye
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