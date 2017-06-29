  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » TSK Mehteran Bölüğünden Saraybosna'da açık hava konseri

TSK Mehteran Bölüğünden Saraybosna'da açık hava konseri

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

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TSK Mehteran Bölüğünden Saraybosnada açık hava konseri

Bu yıl 507'ncisi düzenlenen ''Ayvaz Dede Şenlikleri''ne katılmak üzere Bosna Hersek'e gelen Mehteran Bölüğü, şehir merkezindeki Ferhadiye Caddesi'nden geçerek tarihi Başçarşı'da konser verdi.

Açık hava konserine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Saraybosnalıların ve turistlerin yoğun ilgisini çeken Mehteran ezgileri, katılımcılara çoşkulu anlar yaşattı.


Ellerinde Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları ile konsere eşlik eden çok sayıda kişi çalınan marşlara eşlik etti.

Mehteran Bölüğü, Ayvaz Dede Şenlikleri'nin 2 Temmuz Pazar günkü programında sahne alacak.

Temsil Heyeti Başkanlığından fotoğraf sergisi

Bu arada, Mehteran konserinin ardından Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, Temsil Heyeti Başkanlığının Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinden fotoğraflar yer aldı. 

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