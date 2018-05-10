TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Genelkurmay Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." ifadesi paylaşıldı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/R4XgQLemrQ— TSK (@TSKGnkur) 10 Mayıs 2018
Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu.
Kaynak: AA