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TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatında saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzilerini imha etti.

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TSK Irakın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Genelkurmay Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." ifadesi paylaşıldı.

 

 

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Irak, hava harekatı, Hakurk
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