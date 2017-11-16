  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » TSK: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

TSK: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan bölgesinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

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TSK: Irakın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

AA

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