  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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TSK: İki hudut karakoluna havan saldırısı düzenlendi

TSK'dan, PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bölgeden iki hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı bildirildi.

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TSK: İki hudut karakoluna havan saldırısı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bir başka bölgeden iki hudut karakoluna yapılan iki ayrı havan saldırısına misliyle karşılık verildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu karakolun bazı yerlerinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

Havan tespit radarı ateş açılan yeri belirledi

Hatay'ın güneyindeki Kızılçat Hudut Karakoluna ise Suriye'nin kuzeyinde rejimin kontrolündeki bölgeden havan saldırısı yapıldı. Saldırıda herhangi bir zayiat yaşanmadı.

Güvenlik güçleri havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından açılan ateşe misliyle mukabelede bulundu.

Etiketler: tsk, hudut karakollarına saldırı
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