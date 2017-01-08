TSK: Hedef yakınında sivil varsa operasyondan vazgeçiliyor

Fırat Kalkanı Harekat'ında 150'nci güne yaklaşıldı.

Başarıyla icra edilen operasyonlarda hem DEAŞ hem de PYD Türk askerinin görüldüğü her yerden temizlendi. Ancak başarılı operasyonlar, iftiraları da beraberinde getirdi. Mehmetçiğe güçleri yetmeyenler, operasyonları karalamak için sivillerin zarar gördüğü yalanı ortaya attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri atılan iftiralara örneklerle cevap verdi. Sivillerin zarar görmemesi için alınan tedbirleri sıraladı.

Barınma alanı varsa

İlk olarak tespit edilen hedeflerin sivillere uzaklığının harita üzerinde hassas şekilde belirlendiği vurgulandı.

Yani hedefin yakınında sivillere ait barınma alanı, okul, hastane ya da ibadethane varsa operasyondan vazgeçiliyor.

Güdümlü mühimmat kullanılıyor

İkinci olarak operasyonlarda akıllı güdümlü mühimmat kullanılıyor.

Güdümlü mühimmat hedefleri noktasal atışlarla imha ediyor.

Hedefler, gece ya da gündüz, yakınında bulunan bina ve tesislere zarar vermeden imha ediliyor.

3 Ocak tarihinde;

Uygulamanın nasıl gerçekleştiği bir örnekle de anlatıldı.

3 Ocak tarihindeki bir operasyonda terör örgütüne ait 16 hedef tespit ediliyor. Hedefler karargahta incelemeye alınıyor.

Harita üzerinde hedeflerden birinin bir camiye 35 metre uzakta olduğu, ikinci bir hedefin de bir okula 80 metre uzakta olduğu belirleniyor. Bu iki hedefin imhasından sivillerin zarar göreceği gerekçesiyle vazgeçiliyor.

TSK tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın standart bir usul olduğu belirtildi.

Hedefin imhası ne kadar önem arz ederse etsin, sivil kayıplara yol açmamak amacıyla bu tip risk seviyesi yüksek hedeflerin planlamadan çıkarıldığı vurgulandı.