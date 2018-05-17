TSK: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA