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TSK: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: AA

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