TSK, Bitlis'i PKK'lı hainlere dar etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 8. Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu", 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon süresince 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalı olmak üzere 9 sığınak, bir avcı boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonda 5 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 48 adet kanas fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp ile yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.