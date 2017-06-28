  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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TSK: Azez'e saldıran PYD/YPG/PKK hedefleri imha edildi

TSK tarafından, Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde PYD/YPG/PKK'lı teröristlerce ÖSO güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi.

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TSK: Azeze saldıran PYD/YPG/PKK hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik PYD/YPG/PKK'lı teröristler tarafından dün akşam saatlerinde Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

Taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildi. Belirlenen terör örgütüne ait hedefler imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi. AA

Etiketler: tsk, terörist, PYD, PKK, ypg, azez, Genelkurmay Başkanlığı, fırat kalkanı harekatı
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