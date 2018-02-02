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TSK: Askerlik süresinin uzadığı iddiası doğru değildir

Askerliğin ikinci bir emre kadar 18 aya kadar uzatıldığı haberlerine Genelkurmay Başkanlığından yalanlama geldi.

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TSK: Askerlik süresinin uzadığı iddiası doğru değildir

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerlik uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." denildi. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan açıklama 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise sahte iddialarla ilgili, "Haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı. 

Kaynak: AA/TRT Haber/İHA

Etiketler: tsk, askerlik uzadı, askerlik
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