TSK: Askerlik süresinin uzadığı iddiası doğru değildir

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerlik uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." denildi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise sahte iddialarla ilgili, "Haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA/TRT Haber/İHA