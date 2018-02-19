TSK, Afrinli sivillere yardımlarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün terör örgütünden temizlenen İkidam, Şeltah ve Merseva köylerinde arama tarama faaliyeti yaptı.

Şeran beldesine bağlı söz konusu köylerde arama yapan birlikler, burada 20 kadın, 20 erkek ve 14 çocuktan oluşan toplam 54 sivilin bulunduğunu tespit ettikten sonra yaklaşık 1 aydır aç oldukları anlaşılan sivillere gıda yardımı yaptı.

Ele geçirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Racu beldesine hakim 687. Tepe'de ise 1 adet 14,5'lik doçka tüfeği ve 1 adet 12,7'lik uçaksavar ele geçirdi.

SİHA'lar terörist keskin nişancıları avladı

Kara harekatının yanı sıra silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle de tespit edilen teröristler hedef alınıyor.

Racu beldesine bağlı Derviş Obası bölgesinde keskin nişancı oldukları tahmin edilen 2 terörist, bir SİHA atışıyla öldürüldü.

Şeyh Hadid beldesine bağlı Bilal Köy'ün 1 kilometre güneyinde iki terörist, Cinderes beldesinin 2 kilometre batısında zeytin ağaçları altındaki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SİHA'ların tespit ettiği bazı terörist grupları ve saklandıkları yerler, F16 savaş uçaklarınca imha edildi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtardı.

Kaynak: AA