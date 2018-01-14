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Buradasınız : » » TSK, Afrin'deki mevzilere en az 40 topçu atışı yaptı

TSK, Afrin'deki mevzilere en az 40 topçu atışı yaptı

TSK, Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini yoğun topçu ateşine tutuyor.

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TSK, Afrindeki mevzilere en az 40 topçu atışı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun topçu atışı yaptı.

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurdu.

TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Bölgede dün öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları darmadağın edeceğimizi görecekler

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, topçu atışı, PYD/PKK mevzileri, afrin
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