TSK: 72 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 21 silah mevzi imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanlığından, 19-25 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda 72 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 21 silah mevzi imha edildi.
Kaynak: TRT Haber