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TSK: 23 DEAŞ hedefi vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki 23 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: 23 DEAŞ hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı havadan ve karadan yoğun ateş desteği ile devam ediyor...

Hedef tespit vasıtaları ile belirlenen 184 terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, teröristlerin faaliyetleri baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, Bab Tadif ve BZagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma maksatlı kullanılan 20 bina 1 mühimmat deposu 2 savunma mevzi imha edildi...

Harekatta 20 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamında ayrıca 76 el yapımı patlayıcı imha edildi.Operasyonun başından bugüne kadar 3 bin 507 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir de alınıyor. TRT Haber 

Etiketler: tsk, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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