TSK: 107 DEAŞ hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 154. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 107 hedef vuruldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat, muhalif unsurların, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği harekat, yoğun ateş desteğiyle sürdü.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar olmak üzere 107 hedef vuruldu.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen 9 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda 9 barınma yeri imha edildi.

Koalisyon hava unsurlarınca, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekatı sonucunda bir mühimmat yüklü araç, bir bina ve 2 havan vuruldu.

Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 13 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. AA