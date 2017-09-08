TSE'den velilere okul alışverişi uyarısı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, yazılı açıklamasında, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Alışveriş merkezlerinde, çarşı ve pazarlarda çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulduğunu belirten Korkmaz, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satıldığını bildirdi. Çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuza satıldığına dikkati çeken Korkmaz, şöyle devam etti:

"TSE'nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmaları ve bunu TSE markasıyla tescilleyen belgelerinin velilerimize okul alışverişinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünler, kullanıcılar için sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşımaktadır. Bu tür ürünlerin kullanılması, başta kanser olmak üzere obezite, hiperaktivite, sinir ve bağışıklık sistemi gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarmak anlamına gelecektir. Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir."

Korkmaz, bir ürünün üzerinde TSE markası bulunmasının, o ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini gösterdiğinin altını çizdi. AA