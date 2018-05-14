TRT'yi işgal eden Poshor pek çok konuyu "hatırlayamadı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerle ilgili davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 534 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, TRT'yi basan ekipte yer alan eski muhafız alay komutanı albay Poshor'un çapraz sorgusu yapıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, darbe girişiminden önce Kosova'da görevli olmasına rağmen Ankara'ya geldiğini belirterek, "14 Temmuz'da Ankara'ya gelmenin özel bir sebebi var mı?" sorusunu yönelttiği Poshor, "Tamamen tesadüf." cevabını verdi.

"Ateş edin" emri verdiğini inkar etti

Darbe girişiminden önce eski albay Barış'ın habercisi olan sanık eski uzman çavuş Fatih Gazel'in, "Kadere inandığınızı söylediniz. Bu mahkemenin dışında öbür tarafta da bir mahkeme kurulacak, bunu hatırlatarak soruyorum. 'Ateş edin' emri verdiniz mi, vermediniz mi?" sorusuna sanık Poshor, "Havaya ateş edin emri verdim, halka ya da polise ateş edin emri vermedim. Bunu da sizin can güvenliğiniz için verdim." diye cevapladı.

Cevap üzerine Gazel, Poshor'a, "TRT'ye gidiyoruz, TRT personeli içine teröristler sızmış olabilir. Gözaltı işlemi yapacağız. Bana yaklaşan olursa ateş edin dediniz mi?" sorusunu yöneltti. Poshor, emir vermediğini iddia etti.

Bunun üzerine sanık Gazel, "Ben bunu öbür tarafa bırakıyorum." dedi.

"Yalan söylüyor"

Sanık eski uzman çavuş Sinan Dursun, "Bizi o akşam TRT'ye götüren, bizi ekmeğimizden, aşımızdan, üniformamızdan eden rütbeliler, ne hikmetse o gün yaşadıklarını unutuyor. Poshor arabadan indi, 'Ekrem yarbay neredesin' dedi. Bana devlet malı vurdurmayın, buradan ayrılın.' dedi. Ben ne dediğini çok iyi hatırlıyorum. Poshor'un o gece neler söylediğini kendi savunmamda da size ifade ettim. Sanık yalan söylüyor." dedi.

Avukatlardan gelen bir soru üzerine sanık Poshor, darbe girişimini gözaltına alındıktan sonra öğrendiğini iddia etti.

Kara Harp Okulunda görev yaptığı yıllarda, FETÖ üyesi olmadığı için okuldan ayrılmak zorunda bırakılan askeri öğrencilerin sayısında artış olduğu hatırlatılan Poshor, Harp Okulunda tabur komutanı seviyesinde görev yaptığını, öğrencilerin okuldan ayrılmasına ilişkin bir yetkisinin olmadığını savundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA