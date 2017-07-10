TRT’nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

2013 yılından bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Eren, TRT Genel Müdürlüğüne atandı.

TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulu’nun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.

Başarılı projelere imza attı

İbrahim Eren’in TRT mesaisi, 2013 yılında başladı. Eren, 2013 yılının Temmuz ayında yayın hizmetlerinden sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün de mimarı olan Eren, o tarihten bu yana pek çok başarılı projeye imza attı.

Diriliş, Payitaht Abdülhamid, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Aşkın Yolculuğu – Yunus Emre, Seddülbahir 32 Saat, Büyük Sürgün Kafkasya bunlardan bazıları. Nitelikli projeleriyle TRT ekranlarının değişimine öncülük eden Eren, iki kez ''Yılın Televizyon Yöneticisi'' seçildi.

İbrahim Eren, 15 Temmuz gecesi, TRT'yi işgale gelen darbecilere ön saflarda karşı koyan isim olmuştu.

İbrahim Eren kimdir?

2004 yılı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan İbrahim Eren, Londra'da bulunan University of Westminster'da da medya yöneticiliği alanında yüksek lisans yaptı.

Çalışma hayatına kültür-sanat alanında çeşitli firmalarda görev yaparak başlayan İbrahim Eren, daha sonra medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV’de göreve başlayan İbrahim Eren, ATV İngiltere Temsilciğinden sonra 2010 yılından itibaren sırasıyla; ATV Avrupa’nın Genel Müdürlüğü ve ATV’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptı.

İbrahim Eren, televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığının yanısıra Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği ve International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürütüyor. İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babası.