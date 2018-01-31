TRT'nin televizyon yayıncılığına başlamasının 50. yılı

Televizyon yayıncılığının 50'nci yıldönümü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı.

TRT, yayın hayatı boyunca hep ilklere imza attı.

"TRT, Türkiye'nin son 50 yıllık hafızasının hem canlı şahidi, hem de kaydedicisi"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT Türkiye'nin son 50 yıllık hafızasının hem canlı şahidi, hem de kaydedicisi. 50 yılda telgraf telleriyle ses ileten bir antenle yayın yapan bir teknolojiden, bugün dünyayı cebimize indiren, yayıncılığı mobil hale getiren bir teknolojiye geldik. TRT, 14 televizyon kanalı, 14 radyo kanalı ile Türkiye'nin yanı sıra, tüm dünyaya yayın yapıyor." dedi.

TRT Genel Müdürü @erenibrahim, TRT 50. Yıl Özel Programı'nda konuştu. pic.twitter.com/Jxwk3iLSqX — TRT HABER (@trthaber) 31 Ocak 2018

"TRT, pek çok ilkleri milletimize yaşattı"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da TRT'nin tarihi boyunca bir okul görevi gördüğünü hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı @bybekirbozdag, TRT 50. Yıl Özel Programı'nda konuştu. pic.twitter.com/2Jh2EyF22p — TRT HABER (@trthaber) 31 Ocak 2018

Bozdağ, "Her daim bir okul oldu ve olmaya devam edecektir. Adeta TRT bir halk akademisi vazifesini yerine getirmiştir. Hepimiz, sporda, sanatta, pek çok alanda büyük başarı hikayelerini hep TRT'de gördük, TRT pek çok ilkleri milletimize yaşattı." diye konuştu.

"TRT, çağa ayak uydurarak öncü olan, örnek olan bir kurum"

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

Arslan, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'den haberleri alabileceğiniz, dünyadan ve Türkiye'den haberdar olabileceğimiz, bir yayıncılık anlayışı ve kaliteli bir yayın akışı var. Memnuniyetimiz o ki, TRT, çağa ayak uydurarak, çağı ve uygulamaları takip eden değil, tam tersi öncü olan, örnek olan bir kurum." dedi.

Törene, TRT ailesinin yanı sıra, sanat spor siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: TRT Haber