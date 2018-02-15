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Buradasınız : » » TRT'nin eski spikerlerinden Tuna Huş, son yolculuğuna uğurlandı

TRT'nin eski spikerlerinden Tuna Huş, son yolculuğuna uğurlandı

TRT'nin eski spikerlerinden Tuna Huş'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

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TRTnin eski spikerlerinden Tuna Huş, son yolculuğuna uğurlandı

Huş için Üsküdar'daki Selamiali Fahreddin Tivnikli Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Huş'un eşi Berrin ile kızı Zeynep Huş'un taziyeleri kabul ettiği cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT çalışanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Bakan Kurtulmuş, Huş'un eşi ve kızına taziyede bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başsağlığı dileyerek, şöyle konuştu:

"Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçesiyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye'de iz bırakmış, TRT camiasının önemli şahsiyetlerinden birisi. Bizim gençlik ve çocukluk yıllarımızın, o siyah beyaz televizyonların olduğu dönemlerde son derece Türkçe'ye vakıf mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini dinlediğimiz bir isim. Kulaklarımda sesi halen yankılanıyor. Ailesine başsağlığı diliyorum."

Berrin Huş da, "Artık diyecek bir lafımız yok, son nokta. Bugün Tuna'yı uğurluyoruz. O hep kalbimizde olacak. O bizim bebeğimiz ve meleğimizdi. Gittiği yerde huzur içinde yatsın. Tek isteğim bu." ifadelerini kullandı.

Huş'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA/ İHA 

Etiketler: tuna huş, TRT, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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