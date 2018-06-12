TRT'nin eski başspikeri Altan Varol hayatını kaybetti

TRT bir değerini daha kaybetti. Emekli başspikerlerden Altan Varol 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Varol için Çarşamba günü saat 11'de TRT İstanbul Radyosu önünde tören yapılacak.

Ardından cenazesi öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Altan Varol kimdir?

Altan Varol, 1942 yılında İstanbul’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın bölümünden mezun olan Altan Varol, 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu‘nun açtığı spikerlik sınavını kazandı.

1990 yılına kadar prodüktör ve spiker olarak görev yaptı. Çok sayıda radyo ve televizyon programı sundu.

1990-1992 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda başspiker olarak çalıştı.

Altan Varol, TRT'den emekli olduktan sonra çeşitli üniversitelerde spikerlik ve sunuculuk dersleri de verdi.

Kaynak: TRT Haber